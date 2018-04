Avengers al top incassi, 1,7 mln Loro 1

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Debutto in vetta al box office del week end per Avengers: Infinity War: il blockbuster Disney che riunisce i supereroi Marvel, forte del record assoluto da 630 milioni di dollari raccolti nel mondo, domina anche in Italia la classifica Cinetel, con poco più di 6 milioni di euro nel fine settimana e 9 milioni totali su 5 giorni di programmazione e una media per sala di 6.240 euro per 976 copie. Seconda piazza per Loro 1: la prima parte dell'opera di Paolo Sorrentino con il Silvio Berlusconi interpretato da Toni Servillo in 6 giorni rastrella 1,7 milioni (poco più di 1 milione nel week end). Scivola al terzo posto Escobar - Il fascino del male, il film di Fernando Leon de Aranoa con Javier Bardem e Penelope Cruz (635 mila euro, 2 milioni in totale). Al quarto posto un'altra new entry, Tu mi nascondi qualcosa, la commedia di Giuseppe Loconsole, che debutta con 197 mila euro.

A dispetto del ponte e del clima primaverile il box office totale vola a 9,3 milioni (+140% sullo scorso week end).