Yara: morta la mamma di Massimo Bossetti

(ANSA) - MILANO, 29 APR - E' morta nel corso della notte Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti condannato in appello all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gabirasio. La donna aveva 70 anni ed era malata da tempo. Ester Arzuffi è morta in ospedale a Ponte San Pietro (Bergamo). Aveva sempre proclamato l'innocenza del figlio.