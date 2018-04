Telegram down per ore, lento ripristino

(ANSA) - ROMA, 29 APR - L'app di messaggistica Telegram sta lentamente tornando alla normale funzionalità dopo uno stop di alcune ore che ha causato pesanti disagi in Europa, Russia e Nord Africa. A confermarlo è la stessa società russa che in un tweet spiega che i tecnici sono al lavoro per risolvere i danni dovuti a una 'massiccia interruzione di corrente in Olanda' che ha colpito anche i server del gruppo.

Dopo ore di silenzio, Telegram ha inviato pochi minuti fa un nuovo tweet in cui assicura che il danno è stato riparato e che gli ingegneri stanno lavorando per il ripristino dell'app. 'Per favore, aspetta!' è l'invito agli utilizzatori dell'app.

Telegram conta circa duecento milioni di iscritti in tutto il mondo.