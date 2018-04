Pompeo, accordo Iran cambi o ne usciamo

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "L'accordo sul nucleare nel suo stato attuale non è sufficiente per frenare l'Iran e ottenerne moderazione". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in visita a Riad, riferisce Al Arabiya.

Pompeo ha quindi ribadito: "Se non possiamo aggiustare l'accordo, allora ne usciremo". Per il segretario di Stato, "l'Iran sta destabilizzando la sicurezza della regione, armando le milizie Houthi e partecipando ad attacchi hacker. La sicurezza dell'Arabia Saudita è una priorità per gli Usa".