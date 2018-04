Onu visita Rohingya in campi Bangladesh

(ANSA) - COX'S BAZAR (BANGLADESH), 29 APR - Migliaia di profughi Rohingya scappati dalla Birmania e ospitati nei campi di accoglienza di Cox's Bazar, in Bangladesh, hanno dato il benvenuto a una delegazione di osservatori dell'Onu.

Alcuni dei rifugiati hanno esposto cartelli con la scritta "Vogliamo giustizia". Gli inviati Onu raccoglieranno anche testimonianze sugli stupri e gli omicidi denunciati dai profughi e la loro versione dei fatti sulle azioni dei militari birmani nei loro confronti nello stato birmano di Rakhine, che le Nazioni unite ha qualificato esplicitamente come "pulizia etnica". Il team di osservatori, al quale si sono uniti diplomatici dei 15 Paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dopo aver incontrato i Rohingya, concluderanno nei prossimi giorni la loro visita proprio in Birmania, su invito della leader Aung San Suu Kyi.

La visita dell'Onu è stata programmata in vista dell'auspicato rientro di molti di loro in Birmania in virtù di un accordo firmato dai due Paesi.