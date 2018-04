Alfie: mamma pubblica poesia su Facebook

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il giorno dopo la morte del piccolo Alfie la mamma, Kate James, torna sui social media per pubblicare una straziante poesia dedicata al suo bambino. "Mamma non piangere, perche' ora io devo andare a dormire", è l'incipit del commovente tributo postato su Facebook. "Hai lottato per me ovunque. Nei tribunali, dalla regina, dal papa", proseguono i versi in rima scritti dalla mamma che ha solo 20 anni. La poesia si conclude con un messaggio all''esercito di Alfie', il gruppo di sostenitori che sono stati vicino ai genitori in questi duri mesi di battaglie legali: "Tenetevi stretti i vostri cari, perche' il tempo di nessuno è scontato.

Ora devo dirvi addio".