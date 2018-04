Allegri, passo importante verso scudetto

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi.

E' stato un passo importante verso lo scudetto". Così il tecnico della Juve, Allegri dopo il 3-2 di S.Siro. "Non era semplice, quando ti giochi un campionato c'è sempre più pressione rispetto a settembre ed è normale che in alcuni momenti puoi perdere alcune certezze. Fortunatamente i ragazzi le hanno ritrovate.

Vincere a S.Siro è molto complicato. Orsato ha arbitrato molto bene. In Italia il metro di giudizio è quello di far giocare.

Orsato è uno dei migliori ed è stato all'altezza".