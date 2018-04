A Imola manifesto Salvini e cappio collo

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Un volantino in bianco e nero - appiccicato su un manifesto elettorale del candidato sindaco di centrodestra a Imola, Giuseppe Palzzolo - con il volto disegnato di Matteo Salvini con un cappio al collo sormontato dalla scritta in stampatello, 'Lega stretto'. A segnalare il fatto, sulla sua pagina Facebook, la neo-senatrice bolognese della Lega, Lucia Borgonzoni. "Imola...che poveretti - scrive nel post pubblicato sul social network insieme alla foto del volantino - credono di fermare così la democrazia. In galera, ecco l'unico posto dove dovrebbero finire certi personaggi. Solidarietà a Palazzolo e avanti tutta #Salvini. Vediamo - conclude l'esponente del Carroccio - se il Partito Democratico, stavolta condannerà o continuerà la vergognosa linea del silenzio".

Ieri, a Pavia, erano comparsi adesivi con l'immagine del leader della Lega impiccato a testa in giù accanto a lui ai volti del primo ministro israeliano, Netanyahu; del presidente turco, Erdogan e del presidente americano, Trump.