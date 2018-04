Aggressioni a Milano, fermati 2 africani

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Due nordafricani sono stati fermati dai carabinieri per 4 episodi violenti avvenuti durante la notte scorsa a Milano e nell'hinterland. Tra questi c'è l'omicidio di un 22enne del Bangladesh, colpito con una coltellata all'addome in via Settembrini, e l'aggressione a una studentessa inglese di 21 anni, ferita all'addome durante una rapina nella zona della Stazione Centrale.