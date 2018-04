Ruth Davidson e compagna avranno figlio

(ANSA) - ROMA, 26 APR - La leader del partito conservatore scozzese, Ruth Wilson, ha annunciato di essere incinta di tre mesi. In un lungo post su Twitter la 39enne ha confessato che lei e la compagna Jen Wilson aspettano il loro primo figlio in autunno e sono "emozionate e terrorizzate come tutti i futuri genitori". "La nostra piccola famiglia di tre presto diventerà di quattro", ha scritto la leader Tory sotto una foto che la ritrae sorridente insieme con la partner e il loro cane. Davidson è un astro nascente del partito conservatore che in molti danno come futuro leader nazionale.