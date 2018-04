Martina, M5S ha fatto passi importanti

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il Pd riconosce i "passi avanti importanti" di M5s nel chiudere il confronto con la Lega, ma "al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra noi, è giusto dirlo per serietà e responsabilità". Lo ha detto il segretario reggente Maurizio Martina dopo il secondo giro di consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. "Abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a questo confronto, da comunità politica quale siamo - ha aggiunto -. Insieme discutiamo e poi insieme lavoriamo". "Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica - ancora Martina -. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni abbiamo assistito a diversi tentativi che non hanno prodotto un esito utile. Questo lavoro lo facciamo con spirito di servizio e nel solco degli indirizzi dati dal Presidente Mattarella".