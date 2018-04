Kanye West, 'Trump è un fratello'

(ANSA) - NEW YORK, 26 APR - Un "bromance", una amicizia speciale tra uomini, starebbe sbocciando tra Donald Trump e Kanye West: il presidente ha applaudito le calorose avance del rapper che nei giorni scorsi ha usato il suo mezzo di comunicazione preferito, Twitter, per esprimere sostegno alle iniziative dell'inquilino della Casa Bianca. Trump e' un "brother", un fratello, parola di Kanye West. "Abbiamo la stessa energia da draghi", ha scritto il musicista sposato con Kim Kardashian, postando la foto del berretto da baseball con lo slogan "Make America Great Again" e l'autografo di Trump sulla visiera. "Grazie Kanye, molto cool", ha replicato il presidente, elogiato dal rapper per il "suo modo di pensare indipendente, proprio come me". Se ai tweet di West la Casa Bianca ha risposto srotolando il tappeto rosso, meno buona e' stata l'accoglienza tra i fan: nove dei 27 milioni di seguaci di Kanye su Twitter lo hanno abbandonato dopo le ultime esternazioni.