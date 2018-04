Brad Pitt produce film su Weinstein

(ANSA) - NEW YORK, 26 APR - Come "Spotlight" o "Tutti gli Uomini del Presidente": l'inchiesta giornalistica del New York Times sulle accuse a Harvey Weinstein potrebbe diventare un film papabile per gli Oscar. Sul progetto, che ancora non ha ancora un titolo, ha messo il cappello Plan B, la casa di produzione che fa capo a Brad Pitt. Al centro del film il lavoro delle giornaliste Jodi Kantor e Megan Twhohey, che hanno ricevuto intimidazioni e minacce nel corso dell'indagine sugli abusi sessuali perpetrati da una delle figure piu' influenti nel mondo del cinema. Grazie alle inchieste condotte indipendentemente su Weinstein, il New York Times e il New Yorker hanno vinto un Pulitzer. Con Plan B di Pitt, che ha sostenuto finanziariamente un altro film premiato agli Academy Awards, "12 Years a Slave", ha aderito all'iniziativa Annapurna Pictures, la cui fondatrice, Megan Ellison, viene considerata la prossima Weinstein.