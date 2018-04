A New York arriva il Museo della Pizza

(ANSA) - NEW YORK, 26 APR - Un Museo dedicato alla pizza: aprira' a New York per due settimane il prossimo ottobre. La società di comunicazione di Brooklyn, Nameless Network, ha annunciato che lancera' il museo pop-up 'MoPi' dal 13 al 28 ottobre, in una location ancora da definire, ma non e' detto che il periodo non venga esteso. L'idea - spiega il Wall Street Journal - e' di offrire ai visitatori una storia della pietanza che spopola nella Grande Mela, oltre a celebrare il ruolo della pizza nella cultura pop attraverso l'arte ed elementi interattivi. Come una "grotta di formaggio" in silicone - ha spiegato il Ceo della società, Kareem Rahma - e una "pizza beach", dove i visitatori sperimenteranno "un'enorme ondata di formaggio". Il biglietto costerà 35 dollari e comprendera' anche una fetta di pizza, ma Rahma tiene a precisare che "non sarà un festival del cibo, sara' un museo". Il MoPi segue il successo di un altra struttura simile, il Museo del Gelato, un altro pop-up che ha fatto tappa a New York nel 2016.