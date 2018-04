Terremoto in Molise di magnitudo 4.2

(ANSA) - ACQUAVIVA COLLECROCE (CAMPOBASSO), 25 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è avvenuta in Molise alle 11:48. L'epicentro, rende noto l'Ingv, a un chilometro a sud-est di Acquaviva Collecroce (Campobasso), a una profondità di 31 chilometri. Altre località a pochi chilometri dall'epicentro sono Palata, Castelmauro, Tavenna, San Felice del Molise e Guardialfiera. Gente in lacrime è scesa in strada a San Giacomo degli Schiavoni. Tanta la paura soprattutto sulla costa. Sono in corso verifiche in tutti i comuni colpiti. Al momento non si registrano danni né richieste di soccorso. La scossa è stata avvertita soprattutto sulla costa, fino a quella dell'Abruzzo, a Ortona, e in alcuni casi fin sulla riviera a Pescara. Secondo il presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni, "non rientra nella sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 nell'Italia centrale". A San Giuliano di Puglia, il comune dove crollò la scuola Jovine, la terra ha tremato "ma leggermente e per pochi secondi", ha detto il sindaco Luigi Barbieri.