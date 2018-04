Ritrovate le gemelle scomparse in Friuli

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Sono state ritrovate e sarebbero in buone condizioni di salute le due gemelle di 4 anni scomparse ieri sera a Tarcento, in provincia di Udine. Ne da' notizia il sito web Udine Today.

"Erano in compagnia del loro pitbull lungo un sentiero che porta al comune montano di Montenars", scrive il sito. "Si erano perse nel bosco e hanno camminato a lungo a piedi sbagliando più volte la strada per cercare di ritornare dai loro genitori", spiega Udine Today.

Alle ricerche hanno partecipato tra gli altri i Carabinieri della compagnia di Cividale, i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. Le bimbe si erano allontanate da casa insieme con il proprio cane, mentre la mamma stava cucinando.