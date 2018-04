Difesa, cooperazione franco-tedesca

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Parte la cooperazione franco-tedesca per la prossima generazione di sistemi aerei da combattimento europei. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Airbus, Tom Enders, secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg.

Il ramo tedesco di Airbus sta lavorando con lo specialista di aerei da guerra francese, Dassault Aviation, su una piattaforma da combattimento che coinvolge una vasta gamma di prodotti aerei, tra cui droni e 'sciami' di piccoli velivoli, ha dichiarato Enders a Berlino. Non è chiaro, ha aggiunto, "se ci sarà un ruolo per un aereo pilotato". I contatti aziendali seguono l'accordo politico tra Angela Merkel e Emmanuel Macron raggiunto a luglio scorso.