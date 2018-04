Coree: Tokyo protesta per mousse mango

(ANSA) - TOKYO, 25 APR - Una mousse di mango rischia di incrinare i rapporti già volubili tra Giappone e Corea del Sud.

Si tratta del menù che sarà servito al summit tra le due Coree venerdì, le cui foto sono state diffuse dall'ufficio presidenziale di Seul. Il ministero degli Esteri giapponese lamenta che sulla mousse di mango offerta tra i dolci è messa in evidenza una mappa della penisola coreana dove sono riprodotte le isole Takeshima, da tempo al centro di una disputa. Tokyo considera le isole nel mare del Giappone parte del suo territorio e accusa Seul di occuparle illegalmente. Il capo degli esteri in Asia e Oceania, Kenji Kanasugi, ha espresso il suo rincrescimento ad un rappresentante dell'Ambasciata sudcoreana a Tokyo, chiedendo di togliere la mousse. Non è la prima volta che i due vicini sono in contrasto sul riconoscimento della sovranità delle isole - che il Giappone chiama Takeshima e la Corea del Sud Dokdo, composte da due isolotti e una trentina di scogli, ma considerate molto pescose e ricche di giacimenti di gas.