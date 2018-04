Bollorè, fine fermo, ora da giudici

(ANSA) - PARIGI, 25 APR - L'industriale francese Vincent Bolloré, al termine di 36 ore di fermo e interrogatorio da parte della polizia anticorruzione di Nanterre (Parigi), è stato presentato ai giudici istruttori che decideranno se rinviarlo a giudizio. Bolloré è indagato per "corruzione di pubblici ufficiali stranieri" in alcuni paesi africani, allo scopo di ottenere migliori condizioni per le operazioni del suo gruppo in Togo e Guinea.