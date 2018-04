Toronto: Minniti, Isis ha imposto metodo

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Abbiamo a che fare con un modus operandi che Islamic State ha in qualche modo imposto, indipendentemente se si fa parte o non si fa parte di Isis, indipendentemente dal fatto se si è radicalizzati o non si è radicalizzati". Così il ministro dell'Interno Marco Minniti, a Toronto per una riunione del G7, parla della strage nella città canadese. "Fino a due anni fa - osserva - nessuno poteva pensare di prendere un van ed andare contro i pedoni che stavano camminando e poi ad un certo punto è arrivato Al-Adnani ed ha spiegato che quello poteva essere fatto".