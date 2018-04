Ny, Cuomo vuole bandire buste plastica

(ANSA) - NEW YORK, 24 APR - Presto i sacchetti di plastica potrebbero scomparire dallo stato di New York. Il governatore Andrew Cuomo ha presentato un disegno di legge per bandirli entro il prossimo anno. Cuomo ha descritto la misura come uno sforzo per contrastare una "piaga" che sta "causando un costo devastante alle nostre strade, acqua e risorse naturali".

Se il disegno di legge sarà approvato, New York diventerà il secondo stato Usa insieme alla California ad adottare una misura simile. Di fatto anche le Hawaii hanno vietato i sacchetti di plastica: non esiste un bando statale, ma tutte le contee hanno approvato singoli divieti. Il piano potrebbe affrontare una dura battaglia in Senato, guidato dai repubblicani.