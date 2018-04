Mediolanum: in mirino Gdf per Irlanda

(ANSA) - MILANO, 24 APR - La Guardia di Finanza di Milano ha notificato a Mediolanum International Funds Limited, controllata in Irlanda di Mediolanum, un verbale di constatazione in cui gli gli viene contestata la residenza in Italia relativa agli anni 2010-2016. Le potenziali imposte oggetto di contestazione - al netto delle imposte già versate in Irlanda - ammontano a circa 544 milioni di euro. Il Gruppo ha già preso contatti con le autorità per fornire tutti i chiarimenti necessari per la chiusura della vicenda. Mediolanum precisa poi che "la posizione fiscale di Mediolanum International Funds Limited e i rapporti con le società italiane del gruppo è già stata prima d'ora oggetto di una specifica verifica che ha escluso problemi di residenza fiscale in Italia, limitandosi a rettifiche di natura valutativa concluse nel 2015 con un accordo transattivo e con l'archiviazione in sede penale".