Malore per Napolitano,ricoverato a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano é stato ricoverato al Policlinico San Camillo di Roma questa sera per problemi circolatori. Per Napolitano, ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci,è in corso un intervento al cuore: sembra che il presidente emerito abbia avuto un problema all'aorta.