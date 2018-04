Alfie: ospedale, non diamo bollettini

(ANSA) - LONDRA, 24 APR - Nessun bollettino nelle prossime ore dall'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool sul caso drammatico del piccolo Alfie Evans. "Non rilasceremo alcun bollettino medico per rispetto della privacy di Alfie e della sua famiglia", fa sapere oggi la direzione sanitaria, dopo aver 'saltato' il previsto aggiornamento informativo annunciato ancora ieri sera per le 7 di stamane. Fonti mediatiche inglesi confermano intanto che ad Alfie viene ora dato l'ossigeno, ma che non è stato riattaccato ai macchinari salvavita.