25 aprile:Ebrei Roma,non saremo a corteo

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Non parteciperemo al corteo unitario a Roma. La Comunità Ebraica il 25 aprile andrà alle 9.30 alle Fosse Ardeatine e poi alle 10 a Via Tasso per un momento pubblico di raccoglimento per ricordare la Liberazione dell' Italia dal nazifascismo". Lo afferma la stessa Comunità aggiungendo che "l'Anpi, nonostante gli accordi, non ha voluto prendere una posizione definitiva in merito a presenze organizzate di associazioni palestinesi e filopalestinesi con simboli estranei allo spirito del 25 aprile". Ieri la comunità palestinese aveva annunciato di voler sfilare al corteo "con le kefieh e le bandiere palestinesi" e la comunità Ebraica di Roma aveva sollecitato l'Anpi ad "escluderli dal corteo". Oggi l'Anpi di Roma si è detta "sinceramente sorpresa per la possibile rinuncia all'unità faticosamente costruita per il corteo del 25 aprile".