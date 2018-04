Papa:per onomastico 3000 gelati a poveri

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 23 APR - "Il Santo Padre Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma. Pertanto l'Elemosineria Apostolica distribuirà oggi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, 3.000 gelati alle persone che vengono quotidianamente accolte nelle mense, nei dormitori e nelle strutture della Capitale, gestite in gran parte dalla Caritas". Lo ha comunicato oggi l'Elemosineria Apostolica.

La Comunità di Sant'Egidio ha reso noto che nel pomeriggio centinaia di gelati saranno distribuiti ai poveri amici della Comunità in diversi luoghi: al termine della preghiera per la pace con i senza dimora nella chiesa di San Calisto a Trastevere. Potranno gustare il "gelato del Papa" anche i migranti e i rom che vengono al centro Genti di Pace in via di San Gallicano e i malati ospiti della casa San Francesco di Assisi. Già ieri 150 immigrati anziani, soprattutto filippini, hanno concluso il pranzo nella mensa di Via Dandolo con il dessert offerto dal Papa.