Di Maio, in Molise prima forza è M5s

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "I partiti che insieme rappresentano il centrodestra a livello nazionale, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, insieme superano appena il 22%. Il nostro Andrea Greco, da solo, supera il 38%. Il MoVimento 5 Stelle si conferma anche in Molise prima forza politica della Regione". Così Luigi Di Maio in un post in cui commenta i risultati del Molise e dove ricorda: "Donato Toma era sostenuto da una coalizione composta da 9 liste, di queste nemmeno una è riuscita a raggiungere il 10% dei voti".