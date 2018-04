Crotone taglia prezzi per riempire Scida

(ANSA) - CROTONE, 23 APR - "Dobbiamo giocarci le gare con Sassuolo e Chievo come partite della vita per portare più punti a casa. Per riuscirci già da domenica serve che lo Scida sia una bolgia". Lo ha detto il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, annunciando la riduzione del costo dei biglietti per la partita contro il Sassuolo di domenica 29. "Abbiamo abbattuto i prezzi di curva, distinti e tribuna - ha aggiunto Vrenna - per cui spero che arrivi il giusto sostegno affinché lo Scida sia una bolgia per dare la spinta ai ragazzi che ne hanno bisogno". In particolare la curva sud costerà 10 euro, mentre in tribuna si potrà accedere con un tagliando unico da 25 euro. Cinquanta euro sarà il prezzo per la Tribuna Vip. Inoltre, tutti gli abbonati del settore Tribuna avranno la possibilità di portare allo Scida un amico gratis."Ci aspettano tre partite fondamentali - ha sostenuto ancora Vrenna - tre finali escludendo l'ultima di campionato perché non vorremmo arrivare a Napoli con l'acqua alla gola".