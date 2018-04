Pippa Middleton aspetta primo figlio

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Pippa Middleton aspetta il suo primo figlio, ed è "entusiasta". La notizia è stata data dai media britannici, deliziando i cronisti rosa del Regno Unito e non solo.

Secondo il tabloid Sun, lei, 34 anni, sposata con il finanziere 42enne James Matthews, avrebbe confidato la lieta notizia alla sorella maggiore, la duchessa di Cambridge, Kate, moglie del principe William e in attesa del terzo figlio, dopo un'ecografia alla dodicesima settimana di gravidanza.

Un amico di famiglia ha confidato al tabloid The Sun: "Quando Pippa ha scoperto di essere incinta, era ovviamente molto emozionata e felicissima. Ovviamente la sorella maggiore Kate e i suoi genitori, Carole and Michael, sono stati i primi ad essere informati. E non potevano essere più felici".