Domani sciopero Air France, ok 75% voli

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sciopero domani e dopodomani del personale Air France per ottenere aumenti salariali. I lavoratori della compagnia incroceranno le braccia a partire da domattina, ma il vettore assicura che domani saranno garantiti il 65% dei voli a lungo e medio raggio e l'85% dei voli a breve raggio in partenza dall'aeroporto parigino di Orly e dalle altre località del Paese. Gli aggiornamenti sulla situazione in vista del secondo giorno di agitazione, il 24 aprile, saranno forniti con 24 ore di anticipo.

In una nota, Air France "deplora lo sciopero in corso in un momento in cui la direzione della compagnia ha presentato diverse proposte per porre fine al conflitto e ha annunciato l'avvio di una consultazione con tutto il personale sull'accordo proposto il 16 aprile".