Visco,crescita senza dimenticare vincoli

(ANSA) - WASHINGTON, 21 APR - ''E' presto per dire cosa il nuovo governo farà per far crescere l'economia, che è essenziale''. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. ''Non si possono dimenticare i vincoli che ci sono. Sono sicuro che il prossimo governo ne prenderà atto e sono sicuro che farà il meglio'' spiega Visco. ''Sono fiducioso che ci sarà grande senso di responsabilità nell'indirizzare la politica economica nei prossimi anni'', aggiunge Visco.