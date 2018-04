Serie A: Milan-Benevento 0-1

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Fischi a San Siro per il Milan, che ha concesso la prima vittoria stagionale in trasferta al Benevento ultimo in classifica. I campani si sono imposti 1-0 con una rete di Iemmello al 29' pt e i rossoneri in oltre un'ora non sono riusciti nemmeno a pareggiare, rischiando anzi di subire anche un secondo gol. Si tratta della prima vittoria in trasferta stagionale del Benevento. Sempre col Milan avevano conquistato anche il primo punto in assoluto in A. A fine partita i circa 47mila spettatori hanno sonoramente contestato i rossoneri, mentre quelli del Benevento, con il presidente Oreste Vigorito e l'allenatore Roberto De Zerbi, si abbracciavano in campo, festeggiando sotto la curva occupata dai propri tifosi.