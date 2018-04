Papa: Chiesa non si accodi ai potenti

(ANSA) - ALESSANO/MOLFETTA, 20 APR - "Il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma un'arca di pace accogliente". Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso ai fedeli ad Alessano (Lecce), paese natale di don Tonino Bello, di cui ricorrono oggi i 25 anni dalla morte.

"Capire i poveri era per lui vera ricchezza. Aveva ragione, perché i poveri sono realmente ricchezza della Chiesa.

Ricordacelo ancora, don Tonino, di fronte alla tentazione ricorrente di accodarci dietro ai potenti di turno, di ricercare privilegi, di adagiarci in una vita comoda", ha detto ancora Papa Francesco.

Poi nella messa a Molfetta (Bari), il pontefice ha sottolineato: "Don Tonino sosteneva che 'la pace non viene quando uno si prende solo il suo pane e va a mangiarselo per conto suo. La pace è qualche cosa di più: è convivialità'. È 'mangiare il pane insieme con gli altri, senza separarsi, mettersi a tavola tra persone diverse', dove 'l'altro è un volto da scoprire, da contemplare, da accarezzare'".