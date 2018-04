Time, Trump e Kim tra i più influenti

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - In attesa dello storico incontro Donald Trump e Kim Jong-un si ritrovano intanto insieme nella classifica delle 100 persone piu' influenti al mondo stilata come ogni anno da Time. Accanto a loro figura un altro attore fondamentale della partita coreana, il presidente cinese Xi Jinping. Il tycoon pero' non sara' molto contento di vedere compreso nella top 100 di Time anche Robert Mueller, il procuratore speciale che con le sue indagini sul Russiagate potrebbe arrivare addirittura a far cadere l'inquilino della casa Bianca. Tra i leader che stanno di piu' lasciando il segno in questo 2018 anche il presidente francese Emmanuel Macron, sempre piu' leader in Europa e preferito stavolta alla cancelliera tedesca Angela Merkel. Poi il sindaco londinese di origini musulmane Sadiq Khan e la coppia dell'anno: il principe Harry e la futura sposa Meghan Markle. Non mancano nella categoria 'titani' gli esponenti di una Silicon Valley sempre piu' influente, ma fa rumore l'assenza di Mark Zuckerberg.