Indonesia: terremoto 4.4 con 3 morti

(ANSA) - GIACARTA, 19 APR - Un terremoto superficiale di magnitudo 4.4 nel centro dell'isola di Giava, in Indonesia, ha ucciso tre persone e danneggiato oltre 300 case. Lo rendono noto oggi le autorità locali, dichiarando un'emergenza di due settimane per le aree colpite.

L'Agenzia di meteorologia e geofisica indonesiana ha dichiarato che il sisma ha avuto ipocentro a soli 4 km di profondità ed epicentro 52 km a nord di Kebumen, distretto densamente popolato della provincia di Giava Centrale. Le vittime sono due anziani e un ragazzo di 13 anni, rimasti schiacciati da edifici crollati; 21 persone sono state ricoverate in ospedale per ferite e oltre 2.100 sono state evacuate in rifugi temporanei.

L'Indonesia è soggetta a terremoti ed eruzioni a causa della sua posizione lungo la 'cintura di fuoco' del Pacifico. Nel 2004 un potente terremoto di magnitudo 9.1 e il successivo tsunami nell'Oceano Indiano hanno ucciso 230.000 persone in una dozzina di Paesi, la maggior parte delle quali in Indonesia.