Gb: nozze, agenti armati nelle stazioni

(ANSA) - LONDRA, 19 APR - Anche gli apparati di sicurezza britannici si preparano, inevitabilmente, per il matrimonio in programma fra un mese esatto, il 19 maggio, al Castello di Windsor, fra il principe Harry, secondogenito dell'erede al trono Carlo e della defunta lady Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. Lo conferma in particolare la polizia ferroviaria annunciando il dispiegamento nelle stazioni principali sulla rotta fra Londra e il castello di pattuglie armate e agenti sotto copertura: fatto non ordinario nel Regno dove i poliziotti di ronda di solito girano senza armi da fuoco.

Un team speciale di personale addestrato sarà inoltre in campo per coordinare le attività di prevenzione, individuare potenziali "comportamenti pericolosi", verificare qualsiasi allerta e disporre di eventuali pacchi od oggetti sospetti e abbandonati, come ha riferito il sovrintendente John Conaghan.

Il tutto in stretto contatto con le autorità locali e quelle governative allo scopo di scongiurare possibilmente anche il minimo incidente.