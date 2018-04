Foto sexy di 13enne diventano virali

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - "Se mi ami, mandami le foto".

Davanti a quella richiesta lei ha acconsentito. Le foto che mostrano la ragazzina seminuda sono finite sui cellulari dei compagni di classe dei due fidanzatini e il dirigente scolastico ha fatto denuncia alla polizia postale. I due frequentano una scuola media di un comune in provincia di Genova. Dopo il caso di Milano, altri tredicenni protagonisti di sexting. Anche qui, come nel filmato dell'episodio avvenuto a Milano, la ragazza si spoglia e invia le immagini. Le foto, che sarebbero dovute rimanere cosa privata fra i due, via whatsapp sono diventate virali. Di smartphone in smartphone, sono andate ben oltre il privato. Le foto intime, dice il dirigente scolastico, non sono state scattate nel contesto scolastico. Ma, attraverso le chat di classe e compagni, si sono diffuse viralmente.