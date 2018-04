Inedito Klaus Mann per Paisà Rossellini

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Un inedito assoluto di Klaus Mann, ambientato nel '44 al Passo della Futa, sull'Appennino tosco-emiliano, sarà pubblicato dalle Edizioni Pendragon nel volume 'Il cappellano- Appennini. Natale 1944' (pp 172, euro 15), a cura di Pier Giorgio Ardeni e Alberto Gualandi, corredato da alcuni saggi che lo contestualizzano e ne spiegano la genesi.

Si tratta della sceneggiatura scritta da Mann per il film di Roberto Rossellini 'Paisà', al quale collaborò come co-sceneggiatore, ma che poi non venne mai girata ed esclusa dall'opera. L'inedito, The Chaplain, è stato trovato tra i manoscritti di famiglia da Fredric Kroll, biografo dell'autore, e sarà presentato in anteprima il 21 aprile alla Cineteca di Bologna.

Figlio di Thomas Mann, Klaus, scrittore, antifascista, morto a 42 anni, dopo avere partecipato alla II Guerra mondiale in Italia come soldato americano, si fermò a Roma e dall'estate del 1945 lavorò con Rossellini e altri alla sceneggiatura di un film in 7 episodi, Seven from the US, poi intitolato Paisà.