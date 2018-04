Bimbi e donne,rischio esclusione sociale

(ANSA) - ROMA, 18 APR - In Italia bambini, adolescenti e donne rischiano più che in tutti gli altri paesi europei di subire esclusione sociale e di essere maggiormente esposti al rischio di povertà rispetto ai maschi adulti. Nel nostro Paese, infatti, la povertà educativa, in combinazione con quella economica, diventa ereditaria. Infatti, secondo i dati del WeWorld Index 2018, presentato oggi alla Farnesina, si laurea solo l'8% dei giovani figli di genitori senza diploma di scuola superiore, rispetto al 68% di laureati provenienti da famiglie in cui entrambi i genitori hanno conseguito un diploma di laurea. Dall'analisi del report di WeWorld Onlus emerge inoltre che la dispersione scolastica nel Mezzogiorno è superiore al 20%, e che 1.292.000 di ragazzi under 18 vive in condizioni di povertà. Inoltre il 9,4% della popolazione studentesca con cittadinanza non italiana è 3 volte più a rischio di dispersione rispetto ai coetanei.