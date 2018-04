Ballerini molestati, bufera Opera Parigi

(ANSA) - PARIGI, 18 APR - Un sondaggio interno molto preoccupante - con denunce di maltrattamenti, molestie e clima pesantissimo - finisce sui giornali e il corpo di ballo dell'Opera di Parigi nella bufera. Sul banco degli imputati la direttrice, Aurelie Dupont, che due anni fa ha sostituito Benjamin Millepied.

Il sondaggio è stato realizzato dalla commissione interna dei ballerini, hanno risposto un centinaio su 154. L'89,8% lamenta un "management non di buona qualità", il 76,8% dice di essere stato vittima di molestie morali o aver visto un collega subirle, il 25,9% denuncia molestie sessuali.

In un'intervista, il direttore dell'Opera, Stephane Lissner, ha detto di aver "totale fiducia in Aurelie Dupont" esprimendo tutto il suo "stupore" per la diffusione ad alcuni organi di stampa del documento interno. Protestano anche i ballerini, per i quali "la divulgazione del questionario è avvenuta senza il consenso degli interessati, che non potevano sapere che il documento sarebbe stato usato a fini contrari ai loro interessi".