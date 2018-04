Architettura, Leone carriera a Frampton

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - Sarà attribuito a Kenneth Frampton, architetto inglese, storico, critico ed educatore, il Leone d'oro alla carriera della 16/a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. La decisione è stata presa dal cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, su proposta delle curatrici, Yvonne Farrell e Shelley McNamara. Il riconoscimento sarà consegnato il 26 maggio a Ca' Giustinian nel corso della cerimonia di premiazione e inaugurazione della Biennale Architettura 2018. Formatosi alla Architectural Association School of Architecture di Londra, Frampton insegna dal 1972 alla Graduate School of Architecture, Planning and Preservation della Columbia University di New York. Come architetto, scrittore e critico, come insegnante e studioso, ha influenzato e ispirato diverse generazioni di studenti e architetti.