Spielberg primo regista oltre 10 mld dlr

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - Steven Spielberg è il regista di maggiore successo economico di tutti i tempi. Lo riportano i media Usa. Grazie al successo di Ready Player One, è stato il primo a superare i 10 miliardi di dollari al botteghino. Basato sul romanzo di Ernest Cline, il film ha incassato finora 474,8 milioni di dollari nel mondo, portando Spielberg a quota 10,99 miliardi. In totale sono 27 i film che gli hanno permesso di raggiungere questa cifra: se si considera l'inflazione, il film di maggior successo è E.T., con un incasso lordo di 1,3 miliardi di dollari.