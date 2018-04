Governo: Gelmini, non perdere tempo

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Non tiro a indovinare, aspetto la decisione del presidente della Repubblica. Certamente la Casellati è una persona forte, capace e adeguata. Ma rendiamoci conto che non c'è tempo da perdere". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera a Radio anch'io (Rai Radio1) rispondendo all'ipotesi che Mattarella affidi alla Presidente del Senato un incarico esplorativo per governare.