Gentiloni, no verità con veto Russia Onu

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "La città di Duma, che era l'ultima roccaforte dei ribelli, è stata oggetto di un attacco in cui secondo ogni evidenza si è ripetuto l'uso di armi chimiche: probabilmente cloro miscelato con sarin o agenti assimilabili.

Fonti diverse hanno confermato decine di morti e centinaia di feriti. Ma abbiamo la certezza purtroppo che a seguito del veto della Russia alla proposta del Consiglio di sicurezza l'iniziativa per accertare la verità e le responsabilità è stata bloccata". Lo dice Paolo Gentiloni nell'informativa in Aula sulla Siria.