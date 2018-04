Fmi: debito Italia e Spagna va ridotto

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - L'Italia, così come la Spagna, dovrebbe ridurre il suo elevato livello di debito che, insieme ai trend demografici sfavorevoli, richiede un miglioramento del bilancio strutturale primario per incanalarlo in una "traiettoria di calo". Lo afferma il Fmi nel World Economic Outlook.

Il Fondo evidenzia inoltre che l'incertezza politica aumenta i rischi per l'attuazione delle riforme e quelli per un possibile riorientamento dell'agenda politica. L'Fmi cita in particolare i casi di Brasile, Colombia, Italia e Messico.