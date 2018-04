Finpiemonte, pm ascoltano Chiamparino

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, è stato oggi sentito come persona informata dei fatti, nell'ambito della vicenda Finpiemonte, dai pm Enrica Gabetta e Francesco Saverio Pelosi. Il presidente "ha risposto alle domande tese a ricostruire il quadro dei rapporti fra Regione e Finpiemonte - si legge in una nota della giunta regionale - sia in generale sia nello specifico della vicenda oggetto d'indagine".

Lo scorso 6 aprile la guardia di finanza ha arrestato l'ex presidente della finanziaria regionale, Fabrizio Gatti. Peculato continuato, aggravato dal rilevante danno patrimoniale, l'accusa nei suoi confronti per alcuni ammanchi nei conti della cassaforte regionale. In carcere sono finiti anche gli amministratori di due società private, Massimo Pichetti e Pio Piccini. L'inchiesta era scattata nei mesi scorsi, dopo il controllo interno sui conti della società voluto dall'attuale presidente, Stefano Ambrosini, e la successiva denuncia della Regione guidata da Sergio Chiamparino.