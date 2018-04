Cina: +6,8% Pil primo trimestre

(ANSA) - PECHINO, 17 APR - La Cina è cresciuta del 6,8% nel primo trimestre del 2018, mantenendo lo stesso passo degli ultimi tre mesi dello scorso anno e facendo meglio delle attese medie degli analisti di un rallentamento fino a +6,7%. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica. Nonostante tutto, gli indici di Borsa girano in negativo: Shanghai cede ora lo 0,55% e Shenzhen perde lo 0,63.

Il trend degli investimenti nel settore immobiliare e i consumi hanno spinto la crescita di inizio 2018, portandola ben oltre il "6,5% circa" fissato come target per l'intero anno dal governo centrale.