Stato-mafia: Corte in camera consiglio

(ANSA) - PALERMO, 16 APR - Dopo le brevi dichiarazioni spontanee dell'ex ministro Dc Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, la Corte d'assise di Palermo si è ritirata in camera di consiglio per decidere il verdetto da emettere nei confronti dei nove imputati: boss, ex vertici del Ros ed ex politici.