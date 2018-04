Salvini, da Regionali segnale nazionale

(ANSA) - SAN GIULIANO (CAMPOBASSO), 16 APR - "Ogni voto conta: noi pensiamo che da queste regionali possa venire un segnale nazionale di chiarezza e di cambiamento". Così Matteo Salvini appena arrivato in Molise, conversando con i giornalisti nell'ex villaggio dei terremotati di San Giuliano.

A Di Maio, secondo il quale il voto non ha valenza nazionale, Salvini risponde: "Mette le mani avanti. Pensava di avere già la vittoria in tasca qui in Molise e invece è testa a testa".