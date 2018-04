Salvini a Di Maio, rispetta voto 4 marzo

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA (CAMPOBASSO), 16 APR - "Quello che Di Maio giudica un danno, il centrodestra unito, è quello che gli elettori hanno premiato col voto il 4 marzo: chiedo al MoVimento 5 stelle di avere rispetto per gli elettori". Così Matteo Salvini, nella sua prima tappa del tour elettorale in Molise, replica a muso duro al capo politico M5s. "Come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso", aggiunge il leader della Lega.